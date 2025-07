La firma española Soltec Tracker SAS, contratista de la compañía del sector energético Enel, y quien fue la encargada de la construcción del parque solar Guayepo I y II, ubicado en Ponedera y Sabanalarga, Atlántico, le quedó debiendo a proveedores y trabajadores tras las denuncias en retrasos en pagos que cubren los bienes y servicios usados para levantar dicho megaparque.

De acuerdo con información del diario El Tiempo, la deuda con varios subcontratistas supera los $158 mil millones, y por ende, la firma Soltec le solicitó a la Superintendencia de Sociedades el pasado 30 de abril iniciar un proceso de liquidación judicial argumentando que se vieron afectados por la falta de resolución de una serie de negociaciones con Enel, y también por la disminución considerable en los ingresos operacionales.

Solamente para colocar un caso de deuda, Jhonson Calderón, representante de Transportes BYR, sostuvo que Soltec adeuda $1.400 millones por alquiler de vehículos.

“Bajo engaños nos hicieron seguir trabajando hasta hace poco. Nos tocó vender bienes, pero ya no resistimos más. Nos quebramos”, dijo a El Tiempo.

Sobre este tema, EL HERALDO consultó a la Supersociedades quien emitió una decisión en respuesta a la filial en Colombia de la española constructora de paneles solares Soltec Energías Renovables SL.

En ese sentido, la entidad gubernamental, en un documento que fue entregado a este medio, ordenó inadmitir la liquidación judicial a esta empresa, y de paso le solicitó en un término de cinco días completar la información aludida, bajo pena de rechazo de la solicitud.

En el documento se reveló en primer lugar que Juan Carlos Ruiz López, representante legal de Soltec Trackers Colombia SAS en ese momento, no acreditó que la junta general universal de accionistas de Soltec autorizara la solicitud de admisión al proceso de liquidación ante la Supersociedades.

“El Acta de la junta anexada no se encuentra firmada por el presidente ni secretario de la misma, asimismo, no se es posible validar quién es el apoderado de Soltec Energías Renovables SL. Por lo tanto, no es posible corroborar quienes fueron los participantes de la reunión y, en consecuencia, no es posible validar la decisión contenida en el acta. De igual forma, se deberá anexar la composición accionaria de las sociedades Soltec Trackers Colombia S.A.S. y Soltec Energías Renovables SLU donde se verifique el número de identificación tributaria de los accionistas y su respectiva participación.”, sostuvo la Supersociedades.

Así mismo, afirman que no hubo presentación de certificados de los estados financieros, el dictamen del revisor fiscal y las notas de los estados financieros bajo el valor neto de liquidación.

A su vez, indicaron que la firma deberá aclarar cuáles son los últimos estados financieros que cumplen con la hipótesis de negocio en marcha para que esto concuerde con la conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de situación financiera.

Por su parte, Enel sostuvo que “ha cumplido con sus obligaciones contractuales con Soltec Trackers Colombia SA”.