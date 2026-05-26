El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló recientemente los resultados de la tercera entrega del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) sobre la formalización empresarial en el país, indicando que solo la mitad de los negocios en Colombia cuenta con RUT.

Las cifras muestran que dentro de las 1.547.275 unidades económicas urbanas que hay en el territorio nacional, apenas el 49,16 % cuentan con Registro Único Tributario.

Esta cifra, que equivale a 760.680 unidades económicas, contrasta con un 37,32 % (577.485 unidades) que reportaron no tener RUT, según el informe del CENU.

Asimismo, el Dane indicó que el 13,51 % restante no proporcionó información válida al respecto.