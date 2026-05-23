El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anticipó desde Medellín que el precio de la gasolina tendría un nuevo incremento a partir del 1 de junio, aunque aclaró que la decisión todavía no ha sido oficializada. Según explicó, la medida responde a la determinación del Gobierno nacional de desmontar gradualmente los subsidios a los combustibles.

Lea más: Gobierno negó solicitud de la IATA de reducir IVA de combustibles en aviación del 19 % al 5 %

El funcionario señaló que aún no se ha realizado la reunión con el Ministerio de Hacienda en la que se definirá el ajuste exacto. Indicó además que ese encuentro se llevaría a cabo durante los últimos días de mayo para establecer el monto del aumento, que sería el segundo consecutivo.

“Yo creo que va a haber un aumento, como lo hemos hecho, y lo ha ido orientando al presidente de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos”, expresó.

Cabe recordar que en mayo la gasolina subió 400 pesos, ubicándose en un promedio nacional de 15.849 pesos. De concretarse un nuevo ajuste, el combustible volvería a encarecerse en junio, a la espera del anuncio oficial sobre las tarifas que regirán el próximo mes.

Ver más: “El próximo presidente de Colombia tiene que saber tratar a Trump”: Kevin Whitaker

La posible alza se produciría después de que en febrero y marzo se aplicaran reducciones consecutivas de 500 pesos, impulsadas por una mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Por último, luego de reiterar que el país no está en capacidad de seguir subsidiando los combustibles, Palma recordó las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que, “no tiene sentido ni es viable para el país mantener los subsidios a la gasolina.

Lea también: Gobierno colombiano busca acuerdo entre Ecopetrol y Monómeros para tratar de estabilizar precio de fertilizantes