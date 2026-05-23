Como estrategia para fortalecer la seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta, proteger a las comunidades palafíticas, evitar alteraciones del orden público y los recurrentes bloqueos en la Troncal del Caribe, se acordó la instalación de una base militar provisional en el municipio de Puebloviejo.

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La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado, entregaron la noticia desde el sitio donde operará la base castrense, una edificación cedida por la alcaldía de Puebloviejo, sede de la antigua Casa de la Cultura.

Cortesía Gobernación del Magdalena

La iniciativa fue articulada entre la gobernación del Magdalena, el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa, la alcaldía de Puebloviejo y demás autoridades del orden territorial.

La base contará inicialmente con un pelotón de 30 soldados del Batallón de Infantería Mecanizado No.5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, liderada por el coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado, y acompañada por el teniente coronel Francisco Astier, comandante de la citada unidad operativa.

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La gobernadora Margarita Guerra destacó que esta operación es resultado de los compromisos adquiridos en los recientes consejos de seguridad y a raíz de hechos violentos que sacudieron el municipio de Puebloviejo como la masacre de cinco personas en Palermo en el Día de las Madres y el asalto masivo a pescadores que realizaban faenas en la Isla de Salamanca.

También por el temor que le asiste a los habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta por la movilización de embarcaciones con presuntos criminales a bordo.

“Seguridad y control es lo que vamos a desarrollar en esta zona del Magdalena”, dijo el coronel Díaz Delgado, comandante de la Segunda Brigada del Ejército.

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Lanchas de patrullaje

Como parte de esta estrategia, la gobernación del Magdalena también entregó dos motores para activar las primeras lanchas de patrullaje militar en la Ciénaga Grande de Santa Marta, fortaleciendo por primera vez la vigilancia náutica en este complejo lagunar.

“Esto va a darle tranquilidad a todas las personas de Puebloviejo. Va a ser realmente un alivio que nuestro Ejército esté de manera permanente aquí en esta base transitoria”, expresó la gobernadora Margarita Guerra.

La mandataria también resaltó que la estrategia de seguridad incluye el fortalecimiento logístico de las autoridades y anunció que adelantan gestiones con el sector privado para ampliar la capacidad operativa de la Fuerza Pública en esta zona del departamento.

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“Estamos gestionando con el sector privado que nos apoyen también con parque automotor, tanto vehículos como motocicletas”, comentó.