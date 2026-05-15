Tras más de un año del atroz crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti, perpetrado en Santa Marta, un juzgado penal de esa ciudad condenó en las últimas horas a cinco jóvenes que habrían participado en el asesinato y desmembramiento del extranjero, durante la noche y la madrugada del 5 y 6 de abril del 2025.

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Los presuntos asesinos fueron condenados, por un juez penal de Santa Marta, a 25 años de cárcel. La revista Semana reveló que los responsables del crimen serían: Isaac Márquez, Brayan Salcedo y Osman Ospino, quienes fueron acusados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y ocultamiento de pruebas.

Por su parte, la justicia también sentenció a dos años y medio de cárcel a José Lizcano por ocultamiento de pruebas, y a dos años de prisión a Camila Verdugo, la única mujer vinculada en este proceso, por el delito de omisión de denuncia.

Cabe señalar que esta decisión se conoce un año y un mes después de que el reputado biólogo italiano fuera desmembrado, y sus restos mortales repartidos en varios puntos de la capital del Magdalena. El crimen fue calificado por varios habitantes del sector como una “escena de horror”.

Durante la mañana del 6 abril de 2025, las autoridades hallaron en el sector de la Gaira Trocha Betel parte de sus extremidades superiores y su cabeza; horas más tarde, la Policía encontró bajo el puente de La Platina su torso y parte de su muslo. Esa escalofriante escena habría dejado en evidencia el suplicio que vivió el extranjero.

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Coatti desapareció después de que salió de su hotel con rumbo al parque El Tayrona; desde entonces se desconoció por completo su paradero. La manilla del lugar en donde se estaba hospedando fue una pieza clave para poder identificar parte de su cuerpo.

El extranjero había llegado como turista a Santa Marta pero terminó siendo víctima de la inseguridad y la violencia. Las autoridades aun investigan los motivos del atroz crimen.

Defensa de la familia del biólogo se pronuncia

Sebastián Erazo, abogado de la familia del biólogo italiano Alessandro Coatti, celebró la condena contra los cinco jóvenes por el asesinato de su cliente en Santa Marta.

Erazo señaló que: “La firma OM Estudio Jurídico quiere informarle a la opinión pública que asumió la representación de la familia Coati. El biólogo Alessandro Coati que murió el año pasado, en unos lamentables hechos, y quiere aprovechar esta oportunidad para celebrar en parte la decisión que tomó hoy el Juzgado Segundo Penal del circuito de la ciudad de Santa Marta, quien condena a algunos de los responsables de estos hechos tan tristes para la familia, y felicita a la Fiscalía General de la Nación por el esfuerzo gigante por esclarecerlo y por identificar a cada uno de los partícipes y autores de estas lamentables conductas”.