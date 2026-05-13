La empresa Air-e Intervenida informó este miércoles 13 de mayo, a través de un comunicado que instalará una subestación móvil en el municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena.

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De acuerdo con la compañía, ya se están adelantando las gestiones técnicas y operativas para la instalación de la subestación móvil “que permita fortalecer la prestación del servicio de energía en esta zona del departamento del Magdalena”.

Según lo expresado por la empresa, la incorporación de este equipo permitirá ampliar la capacidad de transformación de la subestación existente y responder de manera más eficiente al incremento de la demanda de energía que actualmente registran tanto la zona urbana como la rural del municipio.

También se detalló que ingenieros y personal especializado de la compañía coordinan el traslado del transformador y de los demás equipos requeridos para ejecutar una serie de maniobras técnicas al interior de la subestación, con el propósito de poner en operación la infraestructura en el menor tiempo posible.

De igual forma, de manera simultánea, la empresa realizó transferencias de carga entre los circuitos existentes en Fundación, “como parte de las acciones orientadas a mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio para los usuarios”.

El gerente territorial de Air-e Intervenida en Magdalena, Luis Guillermo Rubio, destacó que los equipos técnicos han mantenido presencia permanente en el municipio, realizando labores operativas y de seguimiento tanto en la cabecera urbana como en la zona rural.

“Venimos trabajando intensamente en acciones de corto y mediano plazo que nos permitan fortalecer la infraestructura eléctrica de Fundación y ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Nuestro objetivo es avanzar también en la instalación futura de un transformador de mayor capacidad para el municipio”, señaló el directivo.