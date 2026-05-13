La mayoría de los modelos de predicción climática, incluyendo el de Colombia, han revelado que el fenómeno de El Niño se desarrollaría para finales de este año. Sin embargo, las preocupaciones de los expertos se basan en la intensidad que podría alcanzar.

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Incluso, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó nuevas alertas frente a la llegada del fenómeno El Niño a Colombia.

Según la máxima autoridad ambiental del país, los principales modelos climáticos indican que, entre mayo y julio del 2026, existe una probabilidad del 61 % de que incrementen progresivamente sus condiciones en el país; incluso hasta superar el 90 % a partir de septiembre del presente año.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, sostuvo que “nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

Asimismo, la entidad indicó que para finales de año se prevé un fenómeno de El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual.

“Ya tenemos una certeza de que el fenómeno se va a dar en el segundo semestre y va a ser más intenso que el de 2024”, anotó la funcionaria.

Ante la posibilidad de que este año El Niño se presente más fuerte, algunos especialistas han empezado a llamarlo ‘Súper El Niño’ o “El Niño Godzilla”.

Los fenómenos del “Súper El Niño” son relativamente poco frecuentes. Aunque a finales de 2023 se registraron unos meses de un El Niño fuerte, el período sostenido más reciente tuvo lugar entre 2015 y 2016.

Se recuerda que este episodio contribuyó a que 2016 fuera el año más caluroso registrado hasta entonces (superado ahora por 2023, 2024 y 2025), además de que se batieran muchos otros récords.

“Creo que la gente creó esto para indicar un evento de El Niño muy importante, como los que vimos en 1997-98 o 2015-16, cuando las anomalías superaron los 2 °C, por ejemplo, en la región del Pacífico central”, dijo sobre el tema Tim Stockdale, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf), a BBC.

Sobre las consecuencias, los expertos señalan que los impactos más evidentes se podrán observar en lugares más cercanos a las aguas inusualmente cálidas del Pacífico, como las que rodean a varios países de América Latina, en particular los del hemisferio norte como México y Centroamérica.

También se advierte que podrían producirse condiciones para la formación de huracanes en el Pacífico oriental y central en la región latinoamericana.