Al menos dos personas resultaron heridas este martes en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra el puesto policial de Potrerito, en el municipio de Jamundí, departamento de Valle del Cauca, informaron las autoridades.

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El ataque, que duró al menos una hora y media, hirió con esquirlas a un policía y un militar que fueron evacuados del lugar para recibir atención médica.

Los explosivos, que fueron lanzados desde cuatro drones, afectaron a las viviendas aledañas y a vehículos que estaban cerca de la estación policial.

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La Alcaldía de Jamundí informó en su cuenta de X que desplegó un operativo de fuerza pública ante el hecho y que se mantiene al tanto de los uniformados afectados.

Desde la Administración Municipal de Jamundí informamos a la ciudadanía que se mantiene la articulación permanente con la Fuerza Pública frente a los hechos que se presentan a esta hora en la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, donde se registra un ataque con… — Alcaldía de Jamundí (@AJamundiValle) May 12, 2026

Este ataque ocurre solo tres días después de otro atentado similar en el que desde varios drones fueron lanzaron explosivos contra otra estación de la Policía en Jamundí, provocando heridas leves a dos uniformados.

Jamundí es un municipio de unos 125.000 habitantes situada a solo 20 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca.

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Desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a usar drones con explosivos para atacar unidades militares y de la Policía en zonas rurales del país, se han contabilizado más de 400 atentados con esos artefactos.

Uno de los más graves mató a siete soldados y dejó otros 30 heridos el pasado 18 de diciembre cerca del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.