El acecho de los criminales en el Valle del Cauca no paran, más recientemente la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, fue hostigada con granadas y fusiles, según reportan habitantes de la población.

Lea también: Revelan conversación entre la exreina Carolina Flores y su suegra minutos antes del crimen

De acuerdo con lo que ha trascendido, el hecho se presentó sobre la madrugada de este sábado 25 de abril cuando se escucharon detonaciones de granadas y ráfagas de fusil.

El ataque no dejó heridos y las autoridades están desplegadas y verificando la zona para descartar cualquier otro intento de atentado en la zona asediada por estos días por repetidos ataques en Cali y Palmira.

En Palmira un atentado con explosivos que no dejó víctimas fue perpetrado la noche del viernes contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.

Lea también: “Estoy adolorido; fue una locura eso”: el cantante Julio Rojas tras accidente en el que se vio involucrado

“Este hecho generó afectaciones en la infraestructura militar y puso en riesgo a la comunidad. Al momento, nuestras tropas no reportan novedades”, informó el Ejército.

Imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de la magnitud de la explosión, con un vehículo completamente destruido, reducido a hierros retorcidos a un costado de la vía, un hecho que fue atribuido preliminarmente por el Ejército a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, vinculada a alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Por su parte, en Cali un microbús cargado de explosivos detonó y se incendió tras el lanzamiento de artefactos contra el Batallón Pichincha en Cali, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, también sucedido el viernes.

Lea también: “Mientras Cepeda recibe apoyo de las Farc, Abelardo recibe el respaldo del Magdalena”: senador Mauricio Gómez

En el lugar fueron hallados tres explosivos dentro del cantón militar y otro en sus alrededores, señaló el Ejército.

La Personería de Cali indicó que dos cilindros fueron lanzados al interior del batallón aunque no detonaron, al tiempo que la institución castrense confirmó que no hay daños al personal militar ni a la población civil y que continúan las labores de verificación de posibles afectaciones materiales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado asegurando que ambos ataques “son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”.