Un llamado al Gobierno nacional, a la Fiscalía y al autodenominado Estado Mayor Central (EMC) para que se liberen a los cuatro jóvenes secuestrados el pasado miércoles en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

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El plagio se dio exactamente en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, hasta donde hombres armados irrumpieron en las comunidades, intimidaron a sus habitantes y retuvieron a las personas.

La Alcaldía de Jamundí señaló en un comunicado que pudo “determinar que las cuatro personas que se llevaron hombres armados” son jóvenes mayores de 18 años, pese a que en un principio se informó que eran adolescentes de entre 15 y 17 años.

“No hay, de acuerdo con la verificación que se hizo mediante cotejo de identidades, menores de edad. Se activó la ruta de atención con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Ejército, Policía y Gobierno local a través de sus diferentes dependencias”, agregó la información.

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Igualmente, la Alcaldía señaló que “grupos élite” de la Policía y el Ejército realizan “labores de búsqueda” para dar con el paradero de estas cuatro personas.

“La afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida y limita el derecho de las juventudes a un buen futuro, al restringir sus oportunidades en condiciones de dignidad y seguridad”, aseguró la Defensoría mediante un comunicado.

Por ello, le pidieron a la Fiscalía General de la Nación avanzar “con celeridad en las investigaciones, identifique a los responsables y esclarezca estos hechos”. A su vez, le solicitaron al Gobierno, para que, a través del Ministerio del Interior y en coordinación con las autoridades territoriales, adopte “medidas urgentes de prevención y protección e implemente las recomendaciones de la Alerta Temprana 005 de 20242”.

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Por último, le pidieron al Estado Mayor Central (EMC) -disidencia bajo el mando de alias Iván Mordisco y al que se le atribuye el secuestro- para que “cese de manera inmediata estas acciones y libere sin condiciones a las personas retenidas, respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Una fuente de la Alcaldía de Jamundí aseguró a EFE que los hombres armados pintaron grafitis con el mensaje ‘FARC JM’ en Villa Paz y se fueron, tras lo cual el pueblo parece desolado y las autoridades recomendaron a sus habitantes no salir de sus casas.

En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.