Momentos de angustia viven los familiares y la comunidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, luego de que se conociera que cuatro menores de edad fueron secuestrados el pasado miércoles 15 de abril.

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Según el reporte preliminar, disidentes de las Farc del frente ‘Jaime Martínez’ se llevaron a los jóvenes cuando estaban en el parque del corregimiento Villa Paz, zona rural de Jamundí.

Familiares de las víctimas, de acuerdo a lo citado por El Tiempo, informaron que se trata de cuatro jóvenes de 17 años que estarían a punto de cumplir los 18.

Relataron los habitantes del corregimiento en mención que hombres armados, en la tarde del miércoles, obligaron a los menores a subir a un vehículo con rumbo desconocido.

El medio nacional añadió que entre los familiares y habitantes de la zona existe temor de dar declaraciones por alguna retaliación de los disidentes de las Farc. La denuncia no se ha hecho de manera formal por el mismo miedo de los residentes.

Por información de la Alcaldía de Jamundí, el Gaula del Ejército ya está interviniendo en el caso.

Los disidentes dejaron letreros alusivos a esta guerrilla en algunas de las viviendas del corregimiento Villa Paz.

Alcaldía dice que los secuestrados no son menores de edad

La Alcaldía de Jamundí emitió un comunicado respecto al hecho, asegurando que no existen evidencias de que las personas secuestradas sean menores de edad.

“Después de un consejo extraordinario de seguridad se pudo determinar que las cuatro personas que se llevaron hombres armados del corregimiento de Villa Paz en Jamundí son jóvenes mayores de 18 años. No hay, de acuerdo con la verificación que se hizo mediante cotejo de identidades, menores de edad”, se lee en el escrito de la Alcaldía.

Los familiares respondieron al comunicado, de acuerdo a El Tiempo: “Sean menores o mayores de edad les quitaron a sus hijos y el secuestro no puede pasar a un segundo plano, pues es un acto contra los derechos humanos”.