La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al cantante Blessd y a su mánager por un caso de presunto secuestro y maltrato en contra de un artista emergente de Medellín.

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La denuncia la hizo Andrés Felipe Sánchez y de acuerdo al documento oficial, se habría presentado en medio de una discusión por derecho de autor.

Se trata de un proceso que se activó después de cuatro años y que involucra a Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, mánager del reguetonero.

Sánchez explicó que el 1 junio de 2022 habría sido víctima de secuestro y agresiones físicas tras negarse a firmar un contrato en una oficina de El Poblado. Añadió Sebastián Gutiérrez, abogado del afectado, que todo tiene que ver con el derecho de autor de un imitador de Blessd y cuyo mánager era su apoderado.

“Mi representado fue, según voces del mismo, retenido en contra de su voluntad, como él lo manifiesta secuestrado. Le ingresaron a su celular también sin su respectiva autorización, constreñido y adicional a ello también fue amenazado con un arma de fuego”, relató Gutiérrez.

La denuncia no avanzó en la Fiscalía y por eso se interpuso una tutela a favor de Sánchez, lo que permitió el llamado a interrogatorio a la estrella del reguetón antioqueño y a su mánager para el próximo lunes 20 de abril.

“Ellos en este momento, pues tienen un derecho que eventualmente es a aguardar silencio o a no autoincriminarse. No obstante, reposan en el expediente unos elementos bastante dicientes respecto del la conducta o conductas en las cuales incurrieron”, añadió Gutiérrez.