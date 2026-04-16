A través de la Gerencia de Capital Social, la Gobernación del Atlántico publicó en su portal web oficial el listado de los 1.543 estudiantes que se beneficiarán del subsidio de transporte universitario correspondiente al primer semestre académico de 2026.

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El subsidio cubrirá hasta el 40 % de los costos de transporte de los estudiantes que se movilizan diariamente hacia Barranquilla o a sedes universitarias en el territorio.

Este programa, que hace parte de la estrategia institucional ‘Jóvenes para el Mundo’, busca facilitar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación superior con apoyos que contribuyen a la reducción de la deserción académica.

Los beneficiarios están incluidos en el siguiente link: https://atlantico.gov.co/index.php/juventud/actualidad-juvenil/27670-gobernacion-del-atlantico-publica-listado-de-beneficiarios-del-subsidio-de-transporte-2026-01

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha sido enfático en este compromiso realizado por la administración departamental que conserva los estímulos para los estudiantes. Confirmó que para este periodo, la inversión es de 750 millones de pesos, la misma cantidad para el segundo semestre.

“Esto no existía hace pocos años atrás y le estamos cumpliendo a los estudiantes de los municipios. Nuestros jóvenes son protagonistas del desarrollo del departamento, y este apoyo representa una herramienta real para que continúen su formación profesional y consoliden sus proyectos de vida”, expresó el gobernador.

La gerente de Capital Social, Karina Llanos, explicó que el subsidio a los beneficiarios será girado en dos partes. Los estudiantes beneficiados recibirán una notificación oficial con el monto asignado a través del correo electrónico registrado durante su postulación.

“El primer giro del beneficio se realizará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, conforme al cronograma establecido”, sostuvo.

La funcionaria agregó que la asignación se efectuó bajo criterios de equidad territorial definidos en el Manual Operativo aprobado por el Comité de Seguimiento, garantizando representación de jóvenes de todos los municipios del departamento.

En Atlántico la transformación se nota. Estas acciones de corte social tienen su génesis en el Plan Padrino, estrategia implementada en el primer gobierno de Eduardo Verano (2008-2011), en el que a los estudiantes beneficiados —hoy ya profesionales— se les entregaban 400.000 pesos mensuales para gastos de transporte y fotocopias.