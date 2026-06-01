En un reciente comunicado, la Alcaldía de Barranquilla notificó sus avances en la ampliación de cobertura, modernización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Dentro de los logros alcanzados destacó la normalización del servicio de agua potable en asentamientos humanos y sectores subnormales, donde miles de familias hoy cuentan con acceso formal al servicio.

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Anunciaron que han incorporado un total de 6.888 predios al sistema legalizado de agua potable, beneficiando aproximadamente entre 27.000 y 34.000 personas.

El alcalde Alejandro Char detalló que entre los sectores intervenidos se encuentran: “La Cangrejera, La Pradera Etapa III, Ciudadela de Paz Etapa II, Los Ángeles, Sevilla Real, Sinaí, Pinar del Río, Villa Valeri y distintos sectores de Santa María, entre otros territorios donde existían dificultades de acceso a los servicios públicos”.

“Estas acciones representan mucho más que conexiones. Significan dignidad, salud pública, reducción de riesgos sanitarios, disminución de conexiones ilegales y mejores condiciones de vida para cientos de familias barranquilleras”, apuntó el mandatario.

De manera paralela, se anunció que la ciudad también avanza en ampliación de cobertura y modernización de redes de acueducto y alcantarillado en distintos puntos de Barranquilla, permitiendo mejorar continuidad, presión del servicio y capacidad hidráulica del sistema.

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Indicaron que en los últimos años se han ejecutado importantes obras de reposición y optimización de redes de acueducto y alcantarillado.

Durante 2024 se repusieron 11.506,62 metros lineales de redes de acueducto y 13.289,40 metros lineales de alcantarillado. Entre tanto, en 2025 las intervenciones alcanzaron los 11.237,10 metros lineales en acueducto y 19.405,20 metros lineales en alcantarillado.