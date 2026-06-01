Hay una receta que nunca falla en los hogares colombianos como lo es es el pollo sudado con papas.

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Esto es porque es una preparación sencilla, rendidora y llena de sabor, ideal para compartir en familia durante el almuerzo.

El secreto de este plato está en el hogao, una mezcla tradicional de tomate, cebolla y especias que aporta sabor al pollo mientras se cocina lentamente junto a las papas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Contramuslos de pollo

1 cebolla larga picada

1 pimentón picado

2 tomates rallados

Papa criolla al gusto

Papa pastusa al gusto

Ajo al gusto

Paprika al gusto

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite

Cilantro fresco para decorar

Hoja de plátano (opcional)

Preparación:

En una olla o sartén grande, agregue un poco de aceite y sofría la cebolla, el pimentón y los tomates rallados.

Añada sal, paprika, pimienta y ajo al gusto. Cocine hasta obtener un hogao bien concentrado. En otra sartén, selle los contramuslos de pollo hasta que estén dorados por ambos lados.

Cuando el hogao esté listo, incorpore el pollo sellado. Agregue la papa criolla y la papa pastusa. Tape la preparación. Si desea un sabor más tradicional, puede cubrirla con una hoja de plátano antes de colocar la tapa.

La ciencia detrás de una coctelería sin desperdicios

Cocine a fuego medio entre 20 y 30 minutos, hasta que las papas estén suaves y el pollo haya absorbido todos los sabores. Sirva caliente y termine con cilantro fresco picado. ¡Buen provecho!