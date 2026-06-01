No cayó bien el nombre de Carlos Arturo Ortega Jaimes como árbitro del primer juego de la final de la Liga ante Atlético Nacional. Al menos no a algunos de los integrantes de Junior que consideran que el réferi cartagenero, por ser de la región Caribe, buscar verse, ante los ojos de los adversarios, lo más imparcial posible cuando le dirige al ‘Tiburón’, y ese afán lo hace perder el equilibrio y falla en sus decisiones, que suelen inclinarse equivocadamente a favor del rival.

Esa es una situación que históricamente los rojiblancos han experimentado cuando sus compromisos son dirigidos por jueces costeños. No es solo con Ortega.

Ante la Comisión Arbitral, cuyo jefe técnico es nada más y nada menos que el ex árbitro Ímer Machado, Junior siempre se ha mostrado opositor a la designación de árbitros caribeños en sus cotejos. Tal vez por eso el bolivarense tenía más de un año sin dirigir un duelo de la escuadra currambera.

La última vez que Ortega le dirigió a Junior fue el 13 de abril de 2025, en el empate 3-3 entre Deportivo Pasto y Junior. Desde entonces, no se le vio en un compromiso de los rojiblancos. Sus apariciones en los juegos de Nacional son mucho más frecuentes.

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El año pasado condujo tres partidos de los verdes, en este semestre acumula la misma cantidad. De todos esos juegos, el conjunto antioqueño solo perdió uno, 1-0 frente al Deportivo Cali, el 21 de abril, en la capital del Valle. Los otros encuentros concluyeron con triunfos paisas.

La más reciente ocasión que Ortega le pitó a Nacional fue el pasado 13 de mayo en la goleada de nacional 7-1 sobre Internacional de Bogotá, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga.

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Carlos Ortega Jaimes, sobrino de Álvaro Ortega Madero, el árbitro vilmente asesinado en Medellín el 15 de noviembre de 1989, fue designado para el choque entre Junior y Nacional que se disputará este martes, en el Romelio, a partir de las 7:30 p. m. Se trata de la sexta final en la carrera de este árbitro con escarapela FIFA.

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Sus asistentes serán Jhon Gallego (Caldas) y Richard Ortiz (Quindío). José Bautista (Tolima) oficiará como cuarto árbitro. Néver Manjarrez (Córdoba) funcionará en el VAR y John León (Caldas) trabajará como AVAR.