Ya ha pasado más de un año desde que se dieron los acercamientos entre Junior y James Rodríguez, pero todo parece sigue muy vivo en el radar rojiblanco.

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Hace algunas semanas Fuad Char Abdala había dicho que no volvería a intentar contratar al futbolista para el equipo y este lunes mostró su enojo por cómo se dieron las cosas.

“A mí me dio una piedra ir a Medellín A James por qué lo tienen en la Selección, es un flojo de mier.. A mí me parece que no le aporta nada al equipo. El fútbol es mucho físico y él no lo tiene. No le gusta trabajar”, destacó en una entrevista con Win Sports.

Por otro lado, el accionista sí le dejó las puertas abiertas a Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, quienes ya tuvieron su paso por el club.

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“Él me llama (‘Juanfer’) y yo le contesto. Él quiere volver. A él lo trajo Álex, que no es de la junta directiva pero toma decisiones. Vi a Miguel Ángel Borja acá en Barranquilla. Ese me gustaría traerlo”, manifestó.

El dirigente explicó que su idea es tener un gran equipo para el otro semestre.

“Con un estadio de 60000 aficionados, ¿Cómo hago para meter tanta gente? Tengo que meter un equipo bueno. Muriel es un gran jugador, lo seguimos preparando y con todo que no está bien lleva 14 goles. Barrios es un gran refuerzo, el muchacho Pérez es bueno. Silveira es bueno. Vamos a tener unos buenos refuerzos para el siguiente semestre”, comentó.

"A mí me dio una piedra grande ir Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la selección? A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene": Fuad Char, máximo accionista de Junior. ⚽🤩🔥



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Por último, Fuad Char Abdala explicó que han sufrido mucho jugando en el Romelio Martínez.

“Nosotros estamos viviendo la remodelación del estadio. Pasará a tener 63mil aficionados. Estamos jugando en el Romelio, solo salen 8 mil boletas. Teníamos una ventaja, que el Metropolitano es un ambiente muy pesado, caliente. Acá los equipos sufren y seguirán sufriendo en el Metropolitano. Ha sido un año difícil, no nos fue bien, tenemos un compromiso con la gente”, concluyó.