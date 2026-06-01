El Ministerio de Salud activó el plan de vigilancia epidemiológica en el país, tras la emergencia internacional por el brote del virus Bundibugyo, una variante del Ébola que se originó en el continente africano, y que ha dejado casi un centenar de muertos.

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Aunque Colombia no registra casos, las autoridades sanitarias hicieron las respectivas recomendaciones para evitar los contagios masivos o la importación del virus al viajar a las regiones afectadas.

Según el Minsalud, la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al brote que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda, hace necesaria la puesta en marcha de estas recomendaciones para los colombianos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que el brote se originó en la provincia de Ituri, en la República del Congo, donde hasta el pasado 15 de mayo se habían notificado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos asociados a la enfermedad.

La entidad aseguró que hasta el momento no existe evidencia de circulación del virus en territorio colombiano, sin embargo mantiene un seguimiento permanente de la situación epidemiológica internacional.

Recomendaciones del Minsalud

El Ministerio de Salud realizó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar el contagio de esta nueva variante de Ébola, cuya transmisión ocurre mediante el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como por el contacto con superficies contaminadas.

El virus Bundibugyo es considerado una infección grave que puede causar cuadros severos de salud y altas tasas de mortalidad. Las principales recomendaciones son:

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