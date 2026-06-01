Con el objetivo de honrar el territorio ancestral y permitir la recuperación del ecosistema, el Parque Nacional Natural Tayrona permanecerá cerrado al público del 1° al 15 de junio, lapso durante el cual se suspenderá por completo la prestación de servicios ecoturísticos.

Lea también: ¿Se pueden acumular los descansos por votar en primera y segunda vuelta para obtener una jornada completa de compensatorio remunerado?

Bajo la estrategia ‘Respira Tayrona’, guardaparques y comunidades indígenas de la Sierra Nevada trabajarán de manera conjunta en acciones de conservación.

El plan incluye restauración de áreas afectadas, monitoreo de biodiversidad y actividades de educación ambiental.

‘Respira Tayrona’ se realiza tres veces al año, en febrero, junio y entre octubre y noviembre. La medida busca que la ciudadanía comprenda el valor del respeto, el silencio y la pedagogía territorial que los pueblos originarios practican para proteger el ecosistema.

Le puede interesar: Petro contraataca a Abelardo De la Espriella y llamó a construir una “Alianza por la Vida” para la segunda vuelta

Durante el cierre se desarrollará el Saneamiento Espiritual, un ciclo sagrado de conexión con la tierra.

Sin visitantes, los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo liderarán ceremonias y rituales de pagamento a la Madre Tierra para que los seres de la naturaleza renueven su energía, especialmente en las dunas.

El Parque Tayrona es territorio ancestral y espiritual de estos cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes velan por su protección y cuidado. Bajo su guía y sabiduría, el cierre se fundamenta en una enseñanza pedagógica sobre la relación de los seres humanos con la tierra.

Las autoridades de Parques Nacionales recomiendan a los turistas reprogramar sus visitas para fechas posteriores al 15 de junio.