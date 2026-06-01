Un hombre identificado como Henry Hernández, de 65 años, quien era el papá del propietario del establecimiento, falleció este lunes en medio de un incendio estructural que se registró en una tapicería y fábrica de muebles de la inmobiliaria Hace Casa, ubicada en la carrera 22 con calle 11, cerca de la tradicional Plaza San Francisco, en Bucaramanga.

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La emergencia ocurrió hacia las 12:00 del mediodía en un establecimiento dedicado a trabajos de tapicería, donde en ese momento laboraban cuatro personas.

Un cortocircuito sería la causa de la conflagración

De acuerdo con información preliminar, el incendio habría sido provocado por un cortocircuito en uno de los puestos de trabajo, lo que generó una rápida propagación de las llamas al interior del inmueble.

Pese a la pronta reacción de los organismos de socorro, Henry Hernández, no logró evacuar a tiempo y murió a causa de las llamas y la inhalación de humo.

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Dos personas resultaron lesionadas

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga informó que otras dos personas sufrieron afectaciones durante la emergencia.

“Las otras personas reportan quemaduras por radiación, un trabajador y el dueño”, señalaron desde la entidad.

Los lesionados recibieron atención médica mientras las autoridades verifican su estado de salud.

Amplio despliegue para controlar la emergencia

Para atender la conflagración fueron desplegadas cuatro máquinas contra incendios y un carrotanque, además de 17 unidades bomberiles que trabajaron en las labores de control y extinción del fuego.

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Fiscalía investiga lo ocurrido

Tras controlar la situación, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes e iniciar la investigación que permita establecer con exactitud las causas que originaron el incendio.

Las autoridades también realizan la evaluación de los daños materiales ocasionados en esta fábrica de muebles, ubicada en una de las zonas comerciales más tradicionales de la capital santandereana.