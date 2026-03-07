Al intervenir en el encuentro, organizado por la Contraloría General de la República, el Procurador fue especialmente crítico sobre la verdadera modalidad del fraude electoral, al señalar que “los fraudes se cometen es llevando carros como uno que capturó la policía, con dinero presuntamente para intervenir en el proceso electoral. El fraude es cuando amenazan a los líderes, el fraude es cuando grupos ilegales, criminales, anuncian que van a respetar las elecciones y nadie da razón de si ese mensaje es auténtico y si eso es verdad o no es verdad, y en qué va a hacer el Estado, no la Registraduría, para conjurar esos peligros».

Añadió que «el fraude está cuando a la gente se le engaña, cuando se le lleva el caramelito del ofrecimiento de última hora, unos días antes de elecciones, para que la gente tuerza su conciencia, eso también es fraude, ese es real, es de carne y hueso».

El Jefe del Ministerio Público fue enfático al señalar las condiciones mínimas necesarias para asegurar la legitimidad de los comicios, al señalar que el éxito de la jornada depende de una estructura sólida que proteja a todos los actores involucrados, a la vez que insistió en que «el voto debe ser libre, con transparencia y seguridad para el elector, los jurados, testigos electorales y lo más importante, que se respeten los resultados que arrojen las urnas».

El Procurador cuestionó algunas críticas sin sustento, al señalar que ahora “hay una nueva profesión que se llama optometría jurídica. Entonces vamos a mirar el resultado de esos calificativos frecuentes, nocivos, que le hacen daño no solo a las personas, sino a las instituciones».

Eljach Pacheco reiteró su llamado al respeto por la organización electoral y exhortó a «no cuestionarla, ni tacharla sin presentar una sola prueba», evitando así el desgaste innecesario de la confianza pública.

Al cerrar el encuentro, el Procurador General invitó a los asistentes para que todos “hagamos de estas elecciones, un acto de fe en Colombia».