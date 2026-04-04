Luego de que el pasado miércoles 1 de abril el Gobierno presentara el nuevo modelo de expedición de pasaportes se ha desatado una tormenta política, la cual se acentuó este sábado con duras afirmaciones del presidente Gustavo Petro.

‘Es un sistema aberrante de control político y el narcotráfico se burla de ella’: Petro sobre la lista OFAC

Esto se dio luego de que se confirmara la entrada en operación de un nuevo contrato con la entidad pública internacional Casa de la Moneda de Portugal, con respaldo de los gobiernos de Portugal y Francia.

Este nuevo modelo ha sido presentado como uno de los más avanzados a nivel mundial, con tecnología renovada y la transferencia de la gestión de datos al Estado colombiano. Además, la Imprenta Nacional sería la encargada de operar el sistema.

Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de tensiones. En su cuenta de X, el presidente Petro denunció que los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, “aún no han devuelto el PIK (clave de infraestructura pública) ni la totalidad de la información de los usuarios del sistema de pasaportes”, lo que ha generado preocupación sobre el control de los datos.

Ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional "Casa de la Moneda de Portugal" con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo.



Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el… https://t.co/4Ax2vVIKbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

En su mensaje, el jefe de Estado lanzó duros cuestionamientos contra el procurador general Gregorio Eljach, acusándolo de intentar frenar el nuevo contrato.

“El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional, que es su operador”, sostuvo.

Asimismo, el presidente nuevamente intervino en el debate electoral arremetiendo contra el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, insinuando que este pretende recuperar el contrato de pasaportes con fines políticos. Además expresó que esta información se obtuvo con base en informes de inteligencia de conversaciones del aspirante presidencial.

Petro lanza plan económico y recrudece enfrentamiento con el Banco de la República

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella”, dijo.

En el mensaje arremetió, además, contra José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

“Es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta directiva del Banco de la República”, concluyó.

Abelardo de la Espriella reaccionó

Momentos después de que el presidente Petro publicara en su cuenta de X el mensaje contra el candidato De la Espriella, este respondió en la misma red social.

“Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales”, comenzó diciendo el candidato.

Añadió que Petro es quien “tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato; en tus manos están los contratos de los pasaportes: eres tú el que los adjudica”.

Sobre las supuestas interceptaciones, el aspirante a la Casa de Nariño sostuvo: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, puntualizó.

Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la… https://t.co/JgGXAikTwl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 4, 2026

Los reparos de la Procuraduría

Mientras el Gobierno Nacional presentaba el nuevo modelo de expedición de pasaportes como un avance, la Procuraduría General de la Nación ya había enviado una petición formal al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenarlo. La solicitud, radicada hace exactamente una semana, pide decretar con carácter de urgencia y como medida cautelar la suspensión de los efectos de los contratos suscritos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y entre esta última y la Casa de la Moneda de Portugal.

Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público es que el convenio con la entidad portuguesa se firmó sin ningún estudio de mercado que justificara la modalidad de contratación directa. Pero el cuestionamiento va más lejos: según la Procuraduría, la Casa de la Moneda de Portugal no puede ser catalogada como una entidad pública extranjera, pues en su país de origen opera como una empresa privada.

A estas objeciones se suman otras irregularidades detectadas en el proceso, entre ellas: problemas en la fijación de vigencias futuras de la Imprenta Nacional de Colombia, cuestionamientos sobre la aprobación formal del convenio y señalamientos relacionados con pagos realizados en moneda extranjera.