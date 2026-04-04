Desde que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en su lista de sancionados el 24 de octubre del 2025—junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti—, el mandatario colombiano no ha dejado de cuestionar ese mecanismo en público. De hecho, este sábado 4 de abril, lanzó en su contra una de las críticas más directas hasta la fecha.

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Desde febrero de 2026, cuando se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario viene insistiendo en que la guerra contra las drogas apunta en la dirección equivocada. En esa reunión, Petro le entregó a Trump una lista con nombres de capos colombianos que, según la inteligencia del país, ya no operan desde la selva sino desde apartamentos de lujo en ciudades globales de alto perfil: “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami”, afirmó entonces.

Ahora, en su publicación más reciente, el presidente retomó parte de esas afirmación y arremetió contra la OFAC. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario colombiano sostuvo que este instrumento ha perdido su propósito original y se ha convertido, en su opinión, en una herramienta de presión política.

La OFAC ya no intimida al narcotráfico, según Petro

En el centro de sus declaraciones estuvo una dura afirmación sobre la obsolescencia del sistema de sanciones frente al crimen organizado. “La lista OFAC ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubai, allí compran residencia por unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo”, escribió Petro.

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El mandatario fue más lejos al señalar que el verdadero uso de ese mecanismo no estaría orientado a combatir estructuras criminales, sino a presionar a gobiernos y sectores políticos disidentes. En sus palabras: “La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político”.

Petro señala a Dubai como refugio de narcos que escapan de las sanciones

Uno de los elementos más específicos del mensaje presidencial fue la mención directa a los Emiratos Árabes Unidos como destino de líderes del narcotráfico que evaden la presión judicial y financiera. Según Petro, los verdaderos jefes de los grupos armados como las disidencias de ‘Iván Mordisco’, de ‘Chiquito Malo’ y la Segunda Marquetalia residen en Dubai, donde estarían protegidos por acuerdos judiciales pactados con Estados Unidos.

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“Los jefes de ‘Iván Mordisco’, ‘Chiquito Malo’ y la segunda marquetalia, no se encuentran porque viven en Dubai y los protegen con los acuerdos judiciales en EE. UU. porque allá negocian no exportar cocaína a los EE. UU., pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos”, aseguró Petro.

En ese mismo contexto, el presidente planteó que la extradición ha perdido su poder disuasivo. Sostuvo que, en el escenario actual, los narcotraficantes colombianos prefieren negociar directamente en EE. UU. antes que enfrentar una captura en territorio nacional, lo que, según él, hace que extraditar “se vuelva una tontería”.

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“Si no se acuerda que EE. UU. castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería, los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia”, concluyó.

Petro insiste en que Trump está siendo engañado por su propio círculo

En su pronunciamiento, el primer mandatario reiteró su convicción de que el presidente de Estados Unidos no actúa por convicción propia sino por influencia de quienes lo rodean. “Yo sé que engañan al presidente Donald Trump, usando sus propios prejuicios, y es hora que se sacuda para bien de la humanidad”, escribió Petro, extendiendo así una crítica que ya había planteado en febrero de 2026 durante su reunión en la Casa Blanca.

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Para ilustrar su argumento, Petro recurrió al reciente asesinato de un locutor de extrema derecha en Estados Unidos y ofreció su propia lectura del crimen: afirmó que la muerte “no vino de fuera de su camiseta como se ve claramente en el vídeo de su asesinato, vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista al parecer cuerpos de seguridad infiltrados”.

Para el mandatario, se trata de “la extrema derecha metida en los cuerpos de seguridad matando derechistas para buscar más votos a la derecha que se esfuman”, y trazó un paralelo con el incendio del Reichstag en la Alemania nazi como antecedente histórico de esa misma lógica.

Adicionalmente, Petro trasladó esa misma lectura a un caso nacional. Recordó que fue señalado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay —militante del Centro Democrático, baleado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y fallecido el 11 de agosto— y afirmó que una investigación a fondo no llevaría a su gobierno sino al cartel del Valle de Tenza.

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“Me acusaron del asesinato de un senador de derechas y resultó que su crimen que no se investiga a fondo, sale es del cartel del valle de Tenza dueño de las esmeraldas y de la mayor parte de la cocaína que se exporta de Colombia, Ecuador y Venezuela. El cartel del Valle de Tenza es el mismo cartel de Bogotá que mata con francotiradores profesionales entrenados en la escuela de las américas y ex militares a sueldo”, aseguró Petro.