Con Luis Fernando Muriel encabezando el ataque, Junior se enfrentará al Sporting Cristal de Perú, este miércoles, a partir de las 9 p. m., en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, en la penúltima fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El técnico Alfredo Arias escogió una formación con jugadores que muy probablemente no estarán en el partido contra Santa Fe, este sábado, en el estadio Romelio Martínez, en la semifinal de la Liga.

La alineación completa es la siguiente: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Daniel Rivera, Jhon Navia; Jesús Rivas, Harold Rivera; Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Kevin Pérez; Luis Fernando Muriel.