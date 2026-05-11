Pasan y pasan los partidos y Juan David Ríos sigue marcando diferencia. El mediocampista volvió a tener un juego destacado en el gran triunfo 1-0 de Junior ante Once Caldas, por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga-I.

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El centrocampista afirmó que planificaron un buen juego y que los que jugaron estaban bien físicamente.

“Nosotros tenemos una planificación, gente que es experta y especializada en verlo a uno en su diario vivir. Nos hacen exámenes, nos miran, tenemos un sistema que le arroja al médico si estamos cansados o tenemos molestias. En base a eso el profe armó su equipo. Unos que estuvimos el jueves en Cartagena y otros que estaban frescos para jugar”, señaló en rueda de prensa.

El volante manifestó que fue un partido especial para él por su sentimiento por el Deportivo Pereira.

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“Es un partido especial. Soy de Caldas, pero fue algo muy familiar, pero me crie en Pereira. Es mi ciudad, es mi equipo. Para mí es un partido muy especial. Todo con respeto, yo los miro, eso me anima, me llena de más carácter, de respeto, porque no hay que incitar a la violencia. Ellos aman a su equipo, vienen, los acompañan. Gracias a Dios no pasó a mayores nada”, comentó.

Por último, Juan David Ríos dijo sentirse orgulloso por lo hecho por sus compañeros.

“Eso es lo bueno de tener un gran equipo, con jugadores de jerarquía, que el que está de titular lo hará de la mejor manera. Veníamos de un envión anímico bajo, porque no se pudo lograr el objetivo en la Libertadores. Muy contento, orgulloso del equipo, de lo que se vive, este es un trabajo de todos”, concluyó.