Alfredo Arias cambió la página de inmediato. El entrenador de Junior, luego de sufrir un fuerte golpe al quedar eliminado de la Copa Libertadores, armó un onceno con varios cambios y terminó venciendo 1-0 a Once Caldas, este domingo, en el estadio Palogrande, por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga-I.

Leer también: Independiente Barranquilla debutó con goleada en la Liga BetPlay de Futsal 2026

El timonel les dio todo el mérito a sus jugadores y aseguró que siguen vivos en el objetivo de ser bicampeones.

“Los jugadores me dieron todo en la cancha para llevarnos este triunfo. En la semana lo hablamos, yo les decía que por mi tiempo en el fútbol he fracasado muchas más veces que ellos, pero yo aprendí que uno fracasa en la vida y el fútbol, pero eso no te hace fracasado, lo que te hace fracasado es no volver a intentarlo. Nosotros lo tomamos como eso, que sea una enseñanza. Pero no somos fracasados si no nos rendimos, porque somos profesionales y nosotros teníamos dos objetivos, que es repetir el campeonato y el sueño de la Libertadores, así que estamos atrás del objetivo”, manifestó en rueda de prensa.

El estratega explicó que cuando se gana parece que lo planeado sale y aseguró fue un juego parejo.

Leer más: Once Caldas 0, Junior 1: ese es el camino

“Cuando uno gana parece que salió lo planificado. El mérito es de mis jugadores, tengo un plantel bueno y valiente. Hace pocos días nos dieron un golpe mortal en Cartagena. Recuperarse de eso era muy difícil porque era venir a jugar ante un equipo que juega muy bien. Acá ellos se hacen respetar. Desde el primer momento teníamos que buscar el gol. Lo buscamos hasta que lo conseguimos”, destacó.

“Después sabíamos que las piernas nos iban a jugar en contra por la seguidilla de partidos y porque el rival también te exige. Lo defendimos bien, fue un partido parejo. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra, no nos sobró nada y en Barranquilla tampoco nos sobrará nada. Vamos a tener un partido muy parejo”, complementó.

Por último, Alfredo Arias dijo que ha venido rotando la nómina y que este triunfo puede servir para recuperarse del golpe de la Copa Libertadores.

Leer también: “Necesitamos dar un paso adelante”: Arbeloa

“Nosotros hemos estado rotando apenas inició la Copa Libertadores. Desde eso no hemos repetido formaciones. De acuerdo al rival, al partido, a la cancha, a las piernas. Era un partido muy difícil y la elección fue para los que estuvieran más fuertes, más frescos, para poder correr y darle la presión al equipo necesario para buscar el gol. Sabíamos que el rival se iba a venir arriba, ponen mucha gente en ataque, con buen pie. Tuvimos puntos altos. Todos los que estuvieron en la cancha se sacrificaron para llevarnos un resultado para Barranquilla y para que el dolor de lo que pasó sea un poco menos”, concluyó.