Con varias novedades en su formación titular, Junior se enfrentará al Once Caldas, este domingo, a partir de las 6:10 p. m., en el estadio Palogrande, de Manizales, en los cuartos de final de la Liga.

Fabián Ángel, Bryan Castrillón, Yimmi Chará y Jánnenson Sarmiento son algunos de los nombres que aparecen en el onceno inicialista.

La formación rojiblanca completa es la siguiente: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Edwin Herrera; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento; Guillermo Paiva.