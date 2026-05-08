Dio la cara. Carlos Bacca no fue de los que pasaron presurosos y haciéndose los de los oídos sordos en la zona mixta del estadio Jaime Morón, de Cartagena, tras la derrota 1-0 ante Cerro Porteño y la eliminación en Copa Libertadores.

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El legendario artillero, aunque despilfarró increíblemente una de las opciones de gol más claras de los rojiblancos (que en últimas era fuera de lugar), tuvo la valentía, como uno de los capitanes que es del equipo, de no escurrir el bulto y ponerle el pecho al fracaso deportivo internacional.

“No, no pudimos conseguir el objetivo. Yo creo que trabajamos, lo intentamos, pero ha sido difícil la Libertadores para nosotros, es la realidad. Lo intentamos todo. Competimos, tratamos de ganar estos partidos, los dos de local y no concretamos”, declaró Bacca al numeroso grupo de periodistas que lo abordó.

Para el atacante nacido en Puerto Colombia, la razón de la desilusión en el torneo continental es una sola: “Se gana con goles, y nosotros solo hemos hecho uno”.

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“En el fútbol se gana con goles, y no hemos estado acertados en el área, sobre todo en la Copa Libertadores, y nos han penalizado”, insistió.

Ya confirmada la eliminación del conjunto tiburón, Bacca pone su mira única y exclusivamente en alcanzar la undécima estrella en el balompié colombiano. Sabe que levantar el trofeo local es la única salvación del semestre.

“Ahora solo nos queda pelear por ser campeones de Liga y debemos enfocarnos en eso, asumiendo la responsabilidad y trabajando con mentalidad ganadora”, destacó.

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El veterano goleador cree que este traspié internacional no debe frustrarles el sueño liguero. “Afecta si nosotros dejamos. Nosotros somos profesionales de esto, jugamos cada tres días. Estamos dolidos ahora mismo, pero yo creo que la única opción que tenemos es ser campeones de Liga, y hay que trabajar con esa mentalidad”, comentó el porteño.

“No sé si es lo que valía o no, en la Copa ya no se puede hacer nada, pero nosotros tenemos que ir por ese objetivo que es la Liga. Lastimosamente lo de la Copa se nos escapa, se nos va, pero nosotros tenemos que pelear la Liga, somos el Junior”, añadió.

El capitán de la escuadra rojiblanca asumió la responsabilidad del grupo de jugadores, pero al mismo tiempo levantó la cabeza de cara a lo que viene. “No se puede hablar mucho. Está todo el mundo caliente, hay que empezar con cabeza fría, sabiendo que somos responsables de lo que lo que sucedió en Libertadores”.