La desazón y molestia de los hinchas con Alfredo Arias y sus dirigidos, luego de la derrota 1-0 ante Cerro Porteño, que sentenció la eliminación de Junior en la Copa Libertadores, se reflejó en las palabras que les gritaban desde la tribuna a los rojiblancos cuando se dirigían hacia el camerino.

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Casi todos fueron blanco de los insultos de la afición. Era como un desahogo ante la impotencia y frustración por lo sucedido en la cancha y en este torneo internacional, donde ‘el Tiburón’ solo ha sumado un puntico y ha convertido un triste gol.

Uno de los pocos jugadores que los fanáticos perdonaron, aplaudieron y alentaron fue Juan David Ríos. Justo. Merecido. El volante de marca las corrió todas con carácter y garra. Siempre tuvo claro lo que se estaba jugando y sobresalió entre sus compañeros.

“Muy triste, la verdad, muy triste porque el primer objetivo que teníamos era clasificar. Creo que tenemos equipo para eso, pero no fuimos contundentes y los errores en este tipo de torneo se cobran de una”, expresó Ríos en la zona mixta.

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El mediocampista, al igual que Carlos Bacca y Bryan Castrillón, dieron la cara ante los medios tras el fracaso continental. La mayoría del plantel se fue sin decir ni mu.

“Muy apenados en lo personal, y creo que el grupo también está muy dolido, muy apenado con la hinchada porque nos acompañan, vienen hasta acá, y los directivos hacen un gran esfuerzo para que nosotros siempre estemos bien. Pedirle disculpas por todo esto”, declaró Ríos, que terminó con una herida en el arco superciliar derecho de su rostro.

“Tengo ahí una cortada bastante profunda, pero, bueno, ya esperar que ahora el médico me revise bien y prepararme para el domingo”, agregó haciendo alusión al juego contra el Once Caldas, en Manizales (6:10 p. m.), correspondiente a la serie de cuartos de final de la Liga.

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Ríos no cree que la eliminación en la Libertadores se deba a falta de esfuerzo y pundonor. “No, actitud siempre hubo”, afirma. “En lo que fallamos fue en la contundencia atrás y adelante. Fallamos una y nos la cobraron, y nosotros tuvimos las opciones y no las concretamos”.

El mediocampista caldense, de 34 años de edad, no pierde las esperanzas de que Junior pueda conseguir el cupo a la Copa Sudamericana quedando tercero del Grupo F, algo que se vislumbra muy complejo.

“Se sigue vivo ahí para poder continuar en un torneo internacional, que es la Sudamericana y se vienen las finales de la Liga. Hay que hacer el duelo y levantarnos y recuperarnos para conseguir los tres puntos en Manizales”, puntualizó Ríos.