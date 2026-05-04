Luis Fernando Muriel cada vez se siente mejor. Su nivel así lo demuestra. El atacante tomasino fue vital en el triunfo 4-3 de Junior ante Pasto anotando un doblete que ayudó a consolidar el segundo puesto en la Liga.

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El atacante, quien ya suma 11 goles en la Liga y se consolida como el goleador del conjunto rojiblanco, destacó la dificultad del rival y la importancia de haber conseguido la victoria.

“Es un rival complicado. En el fútbol actual ya no existen los rivales fáciles, todos los equipos están súper preparados. Todos los equipos están preparados muy bien. Rival complicado. Gracias a Dios pudimos sacar la victoria para tener la ventaja de cerrar en casa, ventaja siempre y cuando consigamos un buen resultado de visitante. Contentos por la victoria, tenemos un camino todavía duro, empezando por Once Caldas que será complicado”, manifestó en rueda de prensa.

El atlanticense también se refirió a su evolución física, un aspecto que considera clave para su mejoría dentro del terreno de juego.

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“Estoy trabajando, colocándome cada día mejor para entregar lo mejor para esta camiseta, ya después viene lo demás. Me ha costado un poco desde la parte física encontrar ese ritmo. Estos últimos partidos han sido buenos, me siento ya casi en plenitud de condiciones físicas y eso me ha permitido que estos últimos partidos sean muy buenos, más allá de lo futbolístico, sino a nivel físico, que era lo que me interesaba”, señaló.

En esa misma línea, explicó cómo su crecimiento físico ha impactado directamente en su rendimiento futbolístico y que si se le presenta una oportunidad en la selección Colombia, sería un sueño para él.

“Ayudado de ese estado físico el rendimiento futbolístico va creciendo y me hace estar mejor en la cancha. Quiero hacer más goles para esta camiseta. Viene la parte linda de la temporada. Voy a seguir trabajando con las mismas ganas, tratando de marcar más goles y si está la oportunidad de la Selección la tomaré de la mejor forma, porque sería como una primera vez. Primero está Junior, eso es lo que me dará la oportunidad, si es posible, de estar ahí”, destacó.

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El delantero también valoró su actualidad, destacando que finalmente está encontrando el nivel que venía buscando.

“Estoy bastante contento de poder realizar este tipo de partidos. Lo venía buscando. Ya estoy mejor físicamente, eso me permite estar mejor dentro del terreno de juego. Ahora cuando recibo la pelota puedo pensar en cambiar de ritmo, en dejar jugadores atrás. Eso es lo que tengo en mi característica para poder realizarlo dentro del terreno de juego. Sigo trabajando para que estos partidos se repitan. Viene una fase linda, donde el equipo necesitará mucho del mejor Luis Fernando Muriel y voy a trabajar siempre para que ese sea el rendimiento que vean”, comentó.

Sobre el desarrollo del partido, el delantero hizo énfasis en la exigencia que plantean los rivales en el fútbol actual.

“Más que guardar el tanque, están los rivales, que se preparan. Los rivales tienen demasiadas herramientas para preparar los partidos. Ya no hay rivales fáciles. Pasto nos metió en muchos problemas con su movilidad, con su juego. Todas son cosas que uno dentro del terreno de juego debe ir adaptando, porque uno mira a los rivales, con poco tiempo, pero lo hace. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de trabajar en semana larga, el equipo se viera mejor. Pasa que en el primer tiempo, con la energía buena, no encuentro los espacios, la manera de moverme y el equipo rival pierde un poco de dinamismo, sale a relucir el buen estado físico que puedo tener este momento”, manifestó.

Por último, Luis Fernando Muriel explicó que ojalá puedan seguir mejorando para empezar a liquidar los partidos desde el comienzo.

“Más allá de guardarme para el final, es eso, el rival también está presente, no permite que muchas acciones se realicen. Ya luego con las jugadas que realizamos convertimos los goles y nos permite a nosotros desplegarnos mejor físicamente. A medida que este equipo siga trabajando y consiguiendo victorias, trataremos de mejorar las cosas que nos permitan mostrar un mejor fútbol. Ojalá que los próximos partidos podamos de una mostrar el buen fútbol y abrir los partidos, que es lo que todos queremos”, concluyó.