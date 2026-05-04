En la tarde de este domingo se registró un hecho violento en el barrio Rebolo, dejando como saldo un homicidio con arma de fuego, una persona capturada y una segunda muerte derivada de circunstancias aún en verificación.

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De acuerdo con el reporte preliminar, hacia las 5:20 p. m. la víctima, identificada como Juan Carlos Castillo del Castillo, de 54 años, se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en la calle 28 con carrera 36, cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Según testigos, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Castillo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Barranquilla, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el ataque, los presuntos responsables emprendieron la huida, pero metros más adelante sufrieron un accidente al impactar con un cable eléctrico que colgaba de un poste. En este hecho resultó gravemente herido Erick David Sánchez Martínez, de 24 años, quien fue trasladado a la Clínica Centro, donde posteriormente falleció.

En el lugar de los hechos fue capturado Keyner Ricardo Vásquez Llamas, quien portaba un arma de fuego al momento de su detención. Según las autoridades, el capturado presenta cinco anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto.

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Por su parte, la víctima del atentado, Juan Carlos Castillo, registraba una anotación previa por el delito de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar la posible relación entre los involucrados en este violento episodio.