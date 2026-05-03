El Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía abrió una investigación tras la reciente ubicación de Leidy Paola Martínez De la Hoz, la mujer de 32 años de edad que había sido reportada como desaparecida ante las autoridades desde la mañana de este sábado 2 de mayo, cuando no se presentó a su turno de trabajo en la empresa Monómeros, localizada en la Vía 40, en el norte de Barranquilla.

A través de una circular de búsqueda de la dependencia del ente investigador se estableció que la mujer salió de su vivienda con destino a su trabajo y que a eso de las 6:00 de la mañana tomó un servicio de transporte en la avenida Circunvalar, a la altura del barrio Los Robles. Sin embargo, ante su inesperada ausencia en la compañía se emitió la alerta por la desaparición.

“Vestía uniforme de trabajo pantalón azul, camisa manga larga color blanco con puños color azul, una chaqueta azul y un bolso tipo morral color azul”, señaló el ente investigador en la circular de búsqueda.

Fiscalía Circular de búsqueda de Leidy Paola Martínez De la Hoz, emitida por la Fiscalía.

Casi 24 horas después de su extravío y con la angustia de sus allegados, Leidy Paola fue ubicada en la mañana de este domingo 3 de mayo en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Al parecer, la mujer estaba desorientada, posiblemente bajo efectos de una sustancia tóxica y con signos de maltrato.

EL HERALDO conoció que la mujer fue trasladada a un centro asistencial y hoy está a la espera de unos exámenes para establecer el tipo de sustancia que le habrían suministrado. Además, el ente investigador trata de obtener información sobre lo que pudo haberle sucedido a ella luego de haber abordado el trasporte que la llevaría desde Los Robles hasta el norte de Barranquilla. Incluso, se habló de unas llamadas extorsivas a los allegados de la víctima.

Por otro lado, vecinos del sector de Los Robles pidieron a las autoridades que se indague por unos casos de hurto que se vienen presentando en la avenida Circunvalar, en su mayoría de personas que salen a sus trabajos y son despojados de sus pertenencias luego de ser atacados con escopolamina o con una sustancia química que les hace perder la voluntad.