En circunstancias que son materia de investigación, un joven de 18 años fue hallado sin vida la tarde de este sábado 2 de mayo en el barrio Los Ciruelos, en el municipio de Malambo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo hacia las 5:50 p. m., cuando vecinos del sector encontraron el cuerpo tendido en el suelo en una zona enmontada. La víctima fue identificada como Gerald David Molina López, de nacionalidad venezolana.

Las autoridades señalaron que el joven no presentaba signos visibles de violencia en su cuerpo, por lo que las causas de su muerte deberán ser establecidas mediante las respectivas diligencias forenses.

Según información preliminar, Molina López se encontraba en condición de habitante de calle desde hace aproximadamente tres meses y era consumidor habitual de estupefacientes, situación que lo habría llevado a alejarse de su núcleo familiar.

Asimismo, se indicó que no registraba anotaciones en el sistema SPOA. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.