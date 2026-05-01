En medio de un procedimiento adelantado por unidades de la Policía se logró la captura de un sujeto que portaba con municiones de arma de fuego y varios panfletos extorsivos.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre de 25 años se encontraba en el barrio Ferrocarril, en el municipio de Soledad, donde fue sorprendido con 9 cartuchos calibre 9 milímetros y 4 panfletos con contenido extorsivo.

Además se conoció que estaría presuntamente vinculado a actividades de extorsión dirigidas a comerciantes del sector, generando afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana.

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Tras este hallazgo, el presunto criminal deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

“Este resultado hace parte de las acciones operativas desplegadas para contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad, especialmente aquellos relacionados con la extorsión”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez.

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