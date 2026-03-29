En la noche de este sábado 28 de marzo en el barrio Ferrocarril, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el interior de su vivienda.

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La víctima fue identificada como Gary Enrique Padilla Insignares, de 45 años, quien recibió seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, específicamente en la cabeza, cuello, espalda y hombro. El hombre quedó tendido en el suelo sin signos vitales.

Según el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 6:20 p. m. en el inmueble ubicado en la calle 28 con carrera 23, momentos en que Padilla Insignares se encontraba en la terraza de su vivienda en compañía de su pareja sentimental.

Asimismo, dos sujetos armados llegaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, esgrimen el armas contra la víctima en repetidas ocasiones.

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Las autoridades indicaron que el hoy occiso registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado agravado.

De acuerdo con moradores del sector, los presuntos responsables del crimen serían individuos conocidos como alias Chino y ‘Parrafico’, y el hecho estaría relacionado con el hurto de una bicicleta.

Además, se investiga la posible vinculación tanto de la víctima como de los agresores con el Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, presuntamente bajo el mando de alias Junior Guerra, quien sería jefe de zona.

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Finalmente, Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron los actos urgentes en el lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.