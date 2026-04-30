En hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, una patrullera de la institución armada, adscrita al CAI de Plaza La Paz, en la localidad Norte-Centro Histórico, evitó en la tarde de este jueves 30 de abril que un hombre le quitara su arma de dotación mientras permanecía de guardia en el punto de vigilancia.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto habría sorprendido a la agente en el CAI con la intención de despojarla de su arma. Para eso habría utilizado gas pimienta. Sin embargo, la rápida actuación de la funcionaria evitó que el hecho pasara a mayores, dejando al agresor fuera de acción en el lugar.

Al menos dos impactos de bala dejaron tendido en el piso al sujeto y luego, tras el llamado de auxilio de la patrullera, más uniformados acudieron hasta el punto.

Tras lo ocurrido, se emitió una alerta entre las unidades policiales para reforzar la vigilancia en la zona y en puntos estratégicos cercanos, especialmente en los alrededores de la Plaza de la Paz y sectores donde se reporta presencia de visitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a los uniformados a mantenerse atentos y reportar de manera inmediata cualquier situación irregular detectada en las estaciones y puntos de control, con el fin de prevenir nuevos incidentes.