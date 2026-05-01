El movimiento Defensores de la Patria emitió un comunicado, este jueves 30 de abril, en el que rechaza la “forma tendenciosa” o enfoque en la que el medio La Silla Vacía tituló un artículo sobre el cumplimiento de la ley electoral por parte del candidato Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo a la campaña del aspirante a la Presidencia, el medio antes citado presentó la información de “manera parcial” y omitió que esa sería la “única campaña” que ha reportado en tiempo real sus movimientos ante el CNE.

“Resulta, por lo menos, cuestionable que un medio que pretende ejercer control sobre la transparencia electoral construya titulares sin advertir un hecho fundamental: esta es la única campaña presidencial que está reportando de manera completa y en tiempo real en el aplicativo de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Defensores de la Patria señaló que “el propio artículo reconoce que las cifras provienen del sistema oficial de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, donde esta campaña registra ingresos por $15.000 millones y gastos superiores a $13.257 millones, reportados de manera completa, verificable y en tiempo real”.

En el comunicado, el movimiento enfatiza que su candidato presidencial solo ha ocupado la tercera parte del límite permitido por la ley, y no como lo han hecho otros candidatos, según su apreciación.

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“Lo que el titular no dice —y debería decir— es que el tope legal de gasto para la primera vuelta supera los $37.110 millones, por lo que, a falta de 32 días para el cierre de campaña, Abelardo De La Espriella ha ejecutado apenas una tercera parte del límite permitido por la ley”, añade.

“La Silla Vacía presenta como escándalo lo que no es más que el cumplimiento de una obligación legal, en lugar de contrastar la información oficial disponible hoy. Esa omisión no es menor, de hecho distorsiona la discusión pública y evita poner el foco donde realmente corresponde”, agrega el movimiento.

Sobre las campañas de otros candidatos presidenciales y las publicaciones en La Silla Vacía, el movimiento Defensores de la Patria cuestionó lo siguiente:

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“Resulta aún más grave que, mientras se construyen titulares sobre cifras que están debidamente reportadas, se omita contrastar con la realidad de otras campañas en las que existen candidaturas como: Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Claudia López, Carlos Caicedo e Iván Cepeda que continúan con reportes en cero, incompletos o como la campaña de Paloma Valencia que se encuentra inexistente en el mismo sistema. Sobre ese hecho, sin embargo, no se construyen titulares ni se despliegan investigaciones”.

En cuanto al estándar que exige la ley, la campaña de Abelardo De La Espriella “es clara” y cumple con “reportar, actualizar y permitir el control ciudadano en tiempo real”,