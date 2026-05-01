La Alcaldía de Soledad, a través de su Dirección Jurídica, informó que sí dio cumplimiento a la acción de tutela presentada ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad del municipio y que solicitó la inejecución de las sanciones impuestas.

En un comunicado, la administración explicó que recibió un informe secretarial de la instancia judicial en el que se indica que la Alcaldía presentó ante el juzgado el reporte de cumplimiento del fallo de tutela emitido el 9 de septiembre de 2025, junto con la solicitud de no ejecutar la sanción.

En esa misma línea, la oficina jurídica reiteró que no existe ninguna decisión judicial que ordene medidas de arresto ni una orden de captura contra la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez.

La administración municipal adjuntó a su comunicación el informe emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Soledad como soporte de su versión.

De acuerdo al informe entregado por el juzgado se reitera que no ha emitido una orden de captura; el proceso sigue en trámite mientras se evalúa el cumplimiento del fallo.

Cabe recordar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, a cargo de Elkin Jesús Rodríguez Campo, había confirmado en segunda instancia una sanción por desacato contra la mandataria, por presuntamente incumplir una orden de tutela que exigía adoptar medidas para proteger los derechos de familias vulnerables.

Por este hecho, la decisión judicial contemplaba una sanción de tres días de arresto y una multa económica.