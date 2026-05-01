Veinte nuevos auxiliares que juraron proteger el bienestar y la seguridad en la ciudad de Montería se suman al comando de la Policía Metropolitana San Jerónimo bajo el mando del coronel Héctor Ruiz Arias.

Durante una ceremonia liderada por el alto oficial, este destacó no solo el compromiso de la institución con la seguridad, sino el sueño cumplido de estos jóvenes que desde el pasado 18 de febrero decidieron dedicar su tiempo y esfuerzo a servir a su comunidad.

Ellos serán destinados a fortalecer dos pilares fundamentales del desarrollo y la sostenibilidad en Montería: Custodios del Turismo y Guardianes del Medio Ambiente.

Policía de Montería

Como Custodios del Turismo trabajarán en la promoción de un entorno seguro para los visitantes y residentes, actuando como facilitadores del orden en zonas de alta afluencia turística, y como Guardianes del Medio Ambiente se sumarán a las filas de la Policía Ambiental con el propósito de velar por la protección de los recursos naturales, el cumplimiento de la normativa ecológica y la preservación de los ecosistemas locales.

“Hoy no solo entregamos armas y uniformes, entregamos a la ciudad 20 proyectos de vida que han elegido el camino del servicio. Estos jóvenes representan la nueva generación de policías, enfocados en el respeto, la cercanía con el ciudadano y la protección de nuestro patrimonio natural y turístico”, sostuvo el coronel Héctor Ruiz Arias.

Agregó durante el acto de juramentación de bandera que “la visión del comando de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería es clara: transformar la percepción de seguridad a través de la proximidad. Con esta nueva dotación de personal la institución busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y su policía, estableciendo un modelo donde la prevención y la educación sean los ejes de la convivencia diaria”, puntualizó.

De aniversario

De otra parte, el coronel Héctor Ruiz Arias invita a la ciudadanía de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro, que hacen parte de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, a conmemorar con la institución un aniversario más este sábado 2 de mayo.

La celebración inicia a las 8:30 de la mañana con una celebración eucarística en la Catedral y a las 9:15 una ofrenda floral en la estatua de Simón Bolívar de la calle 28 con carrera 2.