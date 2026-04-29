La gobernación de Córdoba otorga 1.847 becas de formación técnica laboral para impulsar la educación y el empleo juvenil.

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La iniciativa hace parte del programa Becas Educar para el Trabajo, y está dirigida a jóvenes de los grados 10 y 11 del departamento de Córdoba que se están formando en las instituciones educativas públicas en sus territorios.

“Son jóvenes de los colegios públicos del departamento de Córdoba de los grados 10 y 11, son 1.850 aproximadamente, más de 10 programas de acuerdo a la vocación productiva de cada territorio; sistemas fotovoltaicos, minería, ecoturismo, marketing, son más de 10 programas en los que estamos formando a los jóvenes de todas las subregiones del departamento de Córdoba”, sostuvo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

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gobernación de Córdoba/Cortesía

Reveló además que en 27 municipios no certificados, que son los que están a cargo de la gobernación, en el año 2023-2024, solamente 3.400 jóvenes se matricularon en educación para el trabajo.

Los jóvenes beneficiarios adelantan su formación como auxiliar en sistemas agroindustriales, auxiliar en ecoturismo, auxiliar en logística y distribución, auxiliar en marketing y comunicación digital, auxiliar en operaciones mineras, gestión cultural, innovación y emprendimiento, y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, todos diseñados para fortalecer sectores estratégicos como el agro, el turismo, la energía, la cultura y la economía digital. Además, realizan procesos de práctica.

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El programa de Becas Educar para el Trabajo de la gobernación de Córdoba, tiene presencia en 18 municipios del departamento: San Andrés de Sotavento, Tuchín, Tierralta, Ayapel, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento, Ciénaga de Oro, Cereté, Momil, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Pelayo, Chinú, Planeta Rica y Valencia.

Uno de los beneficiarios es Juan Andrés Padilla, del municipio de Momil, estudiante de la IE Francisco José de Caldas y quien estudia Marketing Digital. “Esta es una oportunidad muy grande que nos está brindando la gobernación de Córdoba, porque personas como mis papás, mis abuelos, nunca tuvieron esa oportunidad”.

Por su parte Mariana Turizo, también de Momil, dijo que “con esta formación puedo ayudar a mi familia a generar ingresos, y enseñarles cómo hacerlo”.

Con el programa Becas Educar para el Trabajo, materializa la línea de formación establecida en la Agenda Córdoba 2052, que propende por educación pertinente, alineada a la vocación productiva de los territorios y la demanda del mercado laboral. “Formar para el trabajo y no para que se quede el cartón en la sala de la casa”, puntualizó el gobernador.