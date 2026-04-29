No hay espacio en la plaza Alfonso López y en sus alrededores donde no se escuchen las melodías de un acordeón, a propósito del concurso por conseguir la corona de Rey Vallenato Profesional, esta edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

La dinámica permite a todos los visitantes sentir que esta es la cuna y la capital mundial del vallenato, mientras unos concursantes están en la tarima Francisco el Hombre, otros están ensayando con el cajero y guacharaquero, bajo los ‘palos de mango’, esperando su llamado.

Precisamente uno de los concursantes que busca ganar el primer lugar es Javier Rodrigo Álvarez Orozco. Este acordeonero de larga trayectoria en el folclor vallenato se identifica con el género tradicional. Se preocupa por conservar las raíces y conservar lo emanado por la Unesco, en relación a que es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Javier cuando tenía 8 años, fue uno de los ‘Niños del Vallenato’, quien junto a Consuelo Araujonoguera y el maestro Andrés ‘El Turco’ Gil, visitaron la Casa Blanca, en Estados Unidos, en 1999, e hicieron sonar los acordeones y cantar vallenato en presencia del presidente Bill Clinton.

“Estamos preparados primero que todo bajo la bendición de Dios con disciplina y fortaleza espiritual grande. Estoy representando la figura más icónica porque me considero un juglar, soy acordeonero, cantante, verseador e interpretó el acordeón, soy fuerte en el Festival Vallenato porque defiendo los orígenes de las raíces quiero traerle al barrio Cañahuate y a Valledupar, los honores de mi talento”, expresó el participante.

En su presentación lo acompaña en la caja Wilinson ‘Cosita’ Arias, Rey de Reyes; y en la guacharaca Arístides Vargas, quien cantó en ingles la ‘Gota Fría’, de Emiliano Zuleta, en la Casa Blanca.

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‘Me preparé para ganar’

Otra de los talentos encontrados en este mismo escenario es Edgardo Bolaño, Rey Aficionado 2022, y su cuarta vez en la categoría profesional.

“Este año vengo con mucha preparación, y la participación constante concursos nos brinda experiencia, tranquilidad y un manejo de tarima. El año pasado la intensión era diferente porque esto es un proceso y el que no lo vea así tiende a decepcionarse, esto es un paso a paso, yo venía de dos semifinales y mi logro era ganar y estaba apuntando en llegar a lo más arriba, pero sí yo llegaba a la final ya me sentía ganador”.

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“Este año Edgardo Bolaños está pisando firme en la categoría profesional. Este año aseguré las velocidades puse estructuras muchas más vallenatas más profesionales cómo hizo Iván Zuleta para ganar, que nos dio una lesión de cuáles son las velocidades que hay que tocar, por ello me preparé para ganar para ser el Rey Vallenato”, manifestó Edgardo Bolaño.

En esta categoría en esta primera ronda los participantes lo hicieron con los aires de paseo y merengue, este jueves 30 de abril continúan con los aires de son y puya, en esta última la mayoría traen una composición inédita.