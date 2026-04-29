Los carros eléctricos se han convertido en una de las mejores opciones para las personas al momento de escoger su carro nuevo. Sus características tecnológicas, beneficios tributarios y por su puesto su ahorro en combustible lo posicionan como un vehículo que ofrece utilidad y rendimiento; sin embargo, muchos propietarios desconocen el tipo de manteamiento que deben realizar a este tipo de autos.

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Vale mencionar, que los vehículos eléctricos han tomado un gran auge en el mercado, pues según la Andi y Fenalco, en el primer trimestre del 2026, el registro de este tipo carros aumentó en un 267%, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Y es que solo en marzo fueron adquiridos 5.083 carros eléctricos en el país. Asimismo, los vehículos híbridos también se abren paso en el mercado, pues para marzo del presente año fueron registrados 7.631 unidades, cifra que representa un aumento de 72,3% en comparación con el año pasado.

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Cuáles son los mantenimientos que un carro eléctrico necesita

De acuerdo con una guía compartida por Mazda, este tipo de vehículos necesita mantenimientos en la rotación de neumáticos, el reemplazo del filtro del aire de la cabina, en los limpiaparabrisas y también en los líquidos de transmisión y el refrigerante.

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Además, así como en otros vehículos también debe realizar una revisión a la batería, la presión de los neumáticos, la dirección, suspensión y las pruebas de seguridad a airbags y la tecnología del vehículo.

Adicional, Mazda recomienda que los vehículos eléctricos sean sometidos a revisiones y mantenimiento cada dos años