Con el cierre de abril, Disney+ dio a conocer su lista de nuevos estrenos para mayo de 2026, un mes que estará marcado por el regreso y finales de varias producciones destacadas, encabezadas por The Punisher: One Last Kill, con Jon Bernthal retomando su papel como Frank Castle. También se incluyen los desenlaces de la segunda temporada de Daredevil: Born Again y de Star Wars: Maul – Shadow Lord.

Lea más: Martín Elías Jr. y su tío Elder Dayán entre los ganadores de los Upar Awards

Inicio del mes

El 1 de mayo la plataforma abre el mes con el estreno de la cuarta temporada de El Jefe (El Encargado) (Hulu Original), donde Eliseo alcanza gran poder político, pero enfrenta una conspiración que amenaza con destruirlo, protagonizada por su rival Matías Zambrano. La tensión entre ambos escala hasta límites extremos.

Ese mismo día llega la sexta temporada de Impuros (Hulu Original), centrada en una historia de venganza tras un ataque a la familia de Evandro, mientras otros personajes luchan contra el narcotráfico en Río de Janeiro, en medio de alianzas frágiles y traiciones.

También se estrenan nuevos episodios de Magicampers, serie infantil sobre jóvenes en un campamento mágico lleno de aventuras, y de Perfect Crown (Hulu Original), que mantiene su trama sobre un romance entre una heredera chaebol y un príncipe en una Corea con monarquía constitucional.

Ver más: Comisión Europea acusa a Meta de no impedir el acceso a Facebook e Instagram a menores de 13 años

Además, ¡Vacaciones de verano de Travis Japan en EE. UU.! (Hulu Original) inicia con tres episodios, mostrando el viaje del grupo por las Montañas Rocosas dividido en experiencias distintas.

Se suma también la película Compramos un zoológico al catálogo.

Primera semana de mayo

El 4 de mayo se emite en vivo American Idol (Temporada 9) por ABC, con transmisión posterior en Disney+ y Hulu, manteniendo su formato de competencia musical con jueces como Carrie Underwood, Luke Bryan y Lionel Richie.

El 5 de mayo llega el final de temporada de Daredevil: Born Again, donde Matt Murdock intenta detener al alcalde Wilson Fisk en su control sobre Nueva York.

Lea también: Laura Dern sustituye a Helena Bonham Carter en la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

El 6 de mayo se estrena el final de Star Wars: Maul – Shadow Lord, centrado en la reconstrucción del imperio criminal de Maul tras The Clone Wars, además del estreno de nuevos episodios de Gold Land (Hulu Original), una historia sobre lingotes de oro de contrabando que desatan caos y codicia.

Segunda semana

Durante los siguientes días continúan estrenos y episodios de series como Perfect Crown, Gold Land y ¡Vacaciones de verano de Travis Japan en EE. UU.!, además del lanzamiento de Batalla de los Destinos (Hulu Original), una competencia entre lectores del destino en Corea.

El 12 de mayo destaca el regreso de Tucci en Italia (Nat Geo), donde Stanley Tucci recorre distintas regiones italianas explorando su gastronomía.

Además: La cuarta temporada de la comedia ‘Ted Lasso’ se estrenará el 5 de agosto

Ese mismo día también llega el especial de Marvel Television The Punisher: One Last Kill, en el que Frank Castle es nuevamente arrastrado a la acción.

Mediados de mes

Entre el 13 y el 16 de mayo continúan los episodios de Gold Land, ¡Hola AJ!, Perfect Crown y otros contenidos familiares e infantiles como Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel.

Final de mayo

La recta final del mes incluye estrenos como la temporada 4 de Chibiverse, nuevos episodios de Bluey, BeddyByes y el evento deportivo Banana Ball.

El 26 de mayo se estrena Sofía la Primera: Magia Real, que sigue a la princesa en una escuela de magia donde aprende a controlar sus poderes.

El cierre del mes incluye más episodios de Gold Land, el regreso de RoboGobo (Temporada 2) y nuevos contenidos familiares.