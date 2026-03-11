La película animada Zootopia 2 finalmente puede verla desde casa junto a los más pequeños de la casa.

La esperada secuela del exitoso universo de animales creado por Disney llegó al catálogo de Disney+, permitiendo que millones de espectadores disfruten de la producción tras su exitoso recorrido por los cines.

La cinta no solo conquistó al público, sino que también se consolidó como uno de los títulos más taquilleros del año y como una de las producciones animadas más exitosas de la historia reciente.

Wake up, Hopps and Wilde stans, the dream team is back! Zootopia 2 is coming home to Disney+ on March 11. pic.twitter.com/aS90ICKniU — Disney+ (@DisneyPlus) March 3, 2026

La historia retoma las aventuras de la coneja policía Judy Hopps y del astuto zorro Nick Wilde, quienes ahora trabajan juntos como una dupla policial dentro de la metrópolis animal.

En esta nueva misión, ambos se ven obligados a infiltrarse en distintos sectores de la ciudad para investigar un caso que amenaza con alterar el equilibrio de Zootopia.

La trama también introduce nuevos personajes, entre ellos el enigmático reptil Gary De’Snake, interpretado por el actor Ke Huy Quan, cuya aparición desencadena una serie de eventos inesperados.

Desde su estreno en noviembre de 2025, la película rompió varios récords en la industria cinematográfica. Con una recaudación superior a los 1.860 millones de dólares en todo el mundo, se convirtió en una de las cintas más exitosas del año.

Disney/Disney Gazelle, el personaje al que la artista da su voz, es la estrella pop más famosa de la ciudad animal.

La película llegó finalmente al streaming desde este miércoles 11 de marzo a través de Disney+. En la plataforma también se encuentran disponibles la película original y la serie de cortos animados Zootopia+, que expande el universo de la ciudad animal con historias centradas en personajes secundarios.