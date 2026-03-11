La tercera temporada de La reina del flow 3 ha sido todo una noticia porque se estreno en televisión y plataformas de streaming.

“Estuve a punto de renunciar a todo”: Jennifer López habló sobre su divorcio con Marc Anthony

Mon Laferte jura amor a la ‘femme fatale’ en su primera Spotify Session

Video: Miley Cyrus aparece como Hannah Montana en el tráiler del especial por los 20 años de la serie

Pero también el rumbo que tomó la historia en los episodios más recientes ha generado una ola de críticas entre los seguidores de la serie.

El motivo principal de la controversia fue la sorpresiva muerte de Yeimy Montoya, el personaje central interpretado por Carolina Ramírez, un giro narrativo que cambió por completo el desarrollo de la producción.

Esa fue Caro despidiendose de nosotros 💔



SIN YEIMY NO HAY FLOW

CAROCALI REINA NUESTRA pic.twitter.com/KvjuxOpXcc — Antonella (@charleimy4everr) March 10, 2026

El momento decisivo se emitió en el episodio 41, cuando la historia muestra la despedida definitiva de Yeimy. A diferencia de situaciones anteriores en las que el personaje había enfrentado peligro, en esta ocasión el desenlace fue presentado como un cierre emocional.

Antes de morir, la protagonista se reúne con los integrantes de Soul & Bass y les deja un mensaje simbólico que resume el legado de su historia: el “flow” continúa, aunque tome un rumbo diferente.

Con esta escena se pone fin a un recorrido de cerca de una década en el que Yeimy Montoya se consolidó como uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana.

Muchos seguidores expresaron su inconformidad con frases como “Sin Yeimy no hay flow”, cuestionando la eliminación del personaje que había sido el eje central de la trama desde el inicio.

Genuinamente me encantaría saber qué pasaba por los escritores de la reina del flow para creer que 💀 a la protagonista y dejar al v!llano vivir una vida de soltero cayéndole a una que podría ser su hija iba a ser un final que nos gustaría (?)

pic.twitter.com/PJ40XufIfx — Zorel (@zorellt) March 10, 2026

Otros fanáticos señalaron que la ausencia de la protagonista durante los primeros episodios de la temporada ya había generado preocupación sobre el rumbo de la historia.

Además del cambio en la historia principal, la tercera temporada también incorporó nuevos personajes que provocaron reacciones entre la audiencia.

Instagram carocali mensaje de Carolina Ramírez después del final de La reina del flow 3

Uno de ellos fue Sky, interpretado por la cantante Alisson Joan, quien se convirtió en rival directa de Yeimy y además estableció una relación con Charly Flow, personaje interpretado por Carlos Torres.

Durante las semanas previas a la emisión del episodio, circularon versiones sobre posibles diferencias entre la actriz y la producción de la serie, lo que habría influido en la decisión de cambiar el rumbo del personaje.

No obstante, estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente. La actriz tampoco respondió públicamente a las especulaciones que surgieron en redes sociales.

“Esta Reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor. (Al final del video les dejé un mensajito muy sentido)PD: si me despedí de ustedes con esa mirada final antes del último texto de vida de Yeimy, ahí les doy las gracias por tanto”, escribió la artista.