La actriz y cantante Mariana Gómez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo.

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Gómez dio la alegre noticia la noche del pasado jueves 19 de marzo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una sesión fotográfica en blanco y negro en la que dejó ver su embarazo.

Acompañando las imágenes, la artista escribió un mensaje cargado de emoción y gratitud: “El amor es milagroso…Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé … Gracias Dios"

Instagram marianagomez Mariana Gómez, la actriz y cantante antioqueña reveló que será madre

Seguidores y colegas del mundo del entretenimiento le enviaron mensajes lindos, felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa en su vida.

¿Quién es Mariana Gómez?

Mariana Gómez es ampliamente reconocida por su papel como Irma Serna en la exitosa serie La Reina del Flow, producción que la consolidó como una de las actrices más queridas de la televisión colombiana.

mari cerrando ciclos mientras que yo solo veo a irma de la primera temporada 🫣 pic.twitter.com/8kg9Edx73L — carolina | sin yeimy no hay flow (@lrdf_charleimy) April 25, 2025

Actores como Carlos Torres y Juan Manuel Restrepo, así como la actriz Carolina Ramírez, le enviaron mensajes de apoyo y cariño.