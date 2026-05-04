Los cantantes J Balvin y Ryan Castro no solo comparten su amor por la música y el género urbano, sino también su pasión por el séptimo arte. Los cantantes paisas sorprendieron a sus seguidores al anunciar un nuevo cortometraje inspirado en su álbum llamado ‘Omerta’, proyecto que muestra lo mejor de su talento.

Leer más: Karol G amplía su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ tras venta millonaria de boletas

Los artistas revelaron que ‘Omerta’ está basada en la premisa de “la familia es primero, el silencio y la lealtad son invaluables y los códigos no se rompen”.

El proyecto audiovisual será presentado el próximo 7 de mayo – fecha que coincide con el cumpleaños de J Balvin – y contará con la participación de importantes estrellas del cine y la televisión internacional como la barranquillera Sofía Vergara y Marlon Moreno.

Le puede interesar: De 800 profesores a 86 caminantes: la marcha que cambió la educación pública en Colombia llega al cine

“Estamos más que extasiados con la participación del icono y orgullo colombiano Sofía Vergara, también del talentosísimo Marlon Moreno quien no podía ser más perfecto para este papel. Nuestro hermano Eladio quien nos muestra su lado más gangster y por supuesto la jefa, Valentina Ferrer. Todos en la misma mesa, simbolizando unión, lealtad y familia. ¿Vieron la mesa? su símbolo ha estado por todos lado, literal, en todos lados”, se lee en el comunicado.

“Con este proyecto entregaremos 10 tracks que representan perfectamente la unión de los dos mundos, Ryan Castro y J Balvin, all in en música que han trabajado meticulosamente para explorar los alcances y los matices de cada uno. Además de la música, la visión creativa de ambos equipos han traído el cine a los videoclips mezclados con el género urbano, Tonto y Pal Agua - y próximamente Una a La Vez - han sido estéticamente marcados e influenciados por grandes titulos como Scarface, El Padrino, Pulp Ficton, ¿Quién Mato a Rogger Rabbit?, al igual que el icónico mundo gangster-musical del Rey del Pop Michael Jackson en sus videos de You Rock My World y Smooth Criminal”, agrega.

Lea además: Alexa Torres fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia con un porcentaje de 17,26%

Se conoció que la cinta estará disponible en las salas de Cine Colombia de las principales ciudades del país hasta el 10 de mayo.