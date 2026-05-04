Shakira arrasó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, con su megaconcierto que traspasó fronteras y quedó en la historia de Brasil y Latinoamérica.

Su show estuvo por todo lo alto. Como siempre, Shakira lo dio todo en el escenario y no defraudó, pese a que tenía algunas situaciones personales en su círculo familiar que la afectaron previo al show.

Algunos medios internacionales aseguraron que ‘La Loba’ fue informada de que el estado de salud de su padre, William Mebarak, se habría complicado, lo que la obligó—supuestamente— a retrasar el show por una hora.

Sin embargo, EL HERALDO pudo confirmar a través de una fuente cercana a la familia Mebarak que efectivamente el padre de la artista barranquillera tuvo un quebranto de salud el pasado sábado, cuando la cantante se disponía a dar el show en Copacabana, y tuvo que ser trasladado a una clínica en el norte de la ciudad.

En el centro médico estuvo algunas horas bajo observación y luego fue dado de alta para recuperarse en casa.

Este medio pudo confirmar que el señor Mebarak se encuentra en su vivienda, en el norte de Barranquilla, recuperándose de los quebrantos de salud y su estado es estable.

Sobre algunas versiones que indicaban que el estado de salud del padre de la artista es crítico o que la barranquillera tuvo que regresar de inmediato a su ciudad natal, la fuente allegada a la familia Mebarak le respondió a EL HERALDO que dicha información no era cierta.

Como se sabe, desde hace algunos años, el escritor y ex columnista de esta casa editorial, de 94 años de edad, ha tenido altibajos en cuanto a su salud. Desde mayo de 2022, el padre de la barranquillera ha estado bajo observación constante luego de haber sufrido una caída que lo obligó a someterse a varias cirugías.

En junio de 2024 fue hospitalizado en Barranquilla por una neumonía y estuvo en cuidados intensivos. Días después, Shakira comunicó que había podido llevarlo nuevamente a casa, aunque seguía en proceso de recuperación.

De momento se sabe que el señor Mebarak está bajo constante supervisión médica en casa.

Shakira define como “inolvidable y escalofriante” su multitudinario concierto en Río

Shakira describió como “inolvidable y escalofriante” su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a unos 2,5 millones de personas el sábado para “reconocer el poder de la música”.

La cantante colombiana publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a todas las personas que llegaron hasta el lugar para presenciar el espectáculo de más de dos horas en el que cantó, bailó y conversó con los asistentes.

“La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos”, afirmó la artista.

Shakira aseguró que el concierto del sábado fue un mensaje de Latinoamérica para el mundo de que “es simple ser feliz” y afirmó que Río de Janeiro recuerda eso “como ningún otro lugar en el mundo”.

Durante el espectáculo, la artista de Barranquilla reconoció el trabajo que hacen las mujeres que cuidan solas a sus hijos: “En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Y yo soy una de ellas”.