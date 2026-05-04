Un grupo de investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) desarrolló una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede generar millones de moléculas completamente nuevas. De esta manera, permite explorar estructuras que aún no han sido descubiertas, cumplen con las leyes fundamentales de esta ciencia.

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De acuerdo con la información publicada en la revista Nature Machine Intelligence, el sistema es denominado CoCoGraph, el cual funciona bajo principios similares a los modelos de inteligencia artificial generativa utilizados para crear textos o imágenes; sin embargo, en este caso, su propósito es diseñar compuestos químicos plausibles, es decir, estructuras que podrían existir en la realidad aunque todavía no hayan sido sintetizadas en laboratorio.

Roger Guimerà, profesor de investigación ICREA del Departamento de Ingeniería Química de la URV, señaló que “estos modelos crean contenido nuevo que se parece mucho al real. Nuestro algoritmo hace lo mismo, pero con moléculas”.

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Los expertos estiman que el número de moléculas potenciales puede alcanzar cifras prácticamente inimaginables, lo que dificulta identificar aquellas que realmente puedan ser útiles. Por ello, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave para reducir ese universo y encontrar opciones viables con mayor rapidez.

“El espacio de moléculas posibles es inmenso. Se estima que podría haber hasta 10⁶⁰ moléculas diferentes, que son muchas más que moléculas de agua en el océano”, dijo Guimerà.

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¿Cómo funciona?

El funcionamiento de CoCoGraph se basa en técnicas que permiten descomponer moléculas conocidas y reconstruirlas de nuevas formas, generando estructuras inéditas que respetan las reglas químicas.

“Partimos de una molécula real, rompemos los enlaces y creamos otros nuevos de manera aleatoria. El modelo aprende a revertir este proceso y a reconstruir estructuras coherentes”, dijo Marta Sales-Pardo, investigadora del Departamento de Ingeniería Química.

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Los investigadores destacan que este desarrollo podría transformar la forma en que se descubren medicamentos y materiales sostenibles. Al acelerar la identificación de compuestos útiles, la inteligencia artificial no solo optimiza los procesos científicos, sino que también abre la puerta a soluciones más rápidas frente a desafíos globales en salud y medio ambiente.

Aunque el sistema aún no permite generar moléculas a partir de instrucciones específicas, su capacidad para producir estructuras químicamente válidas marca un avance significativo.