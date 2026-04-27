Por décadas hemos dado por hecho que los días duran 24 horas, aunque esa afirmación no es del todo cierta pues la Luna lleva miles de años poniéndole freno a la rotación de la Tierra lo que hace que un día no dure exactamente esas horas sino un poco más.

Lea también: Lili Pink se pronunció sobre las diligencias de la Fiscalía en medio de investigación por presunto lavado de activos y contrabando

Aunque en nuestro día a día eso milisegundos demás son casi que imperceptibles, los científicos con un instrumentos precisos sí lo pueden notar y a partir de esos análisis es que han podido determinar que nuestro planeta gira cada vez más lento.

A ese fenómeno natural causado por nuestro satélite natural se le suma el cambio climático que redistribuye hielo y agua por la superficie. Expertos indican que si movemos masa desde los polos hacia zonas más cercanas al ecuador, el planeta tiende a girar un poco más despacio.

Esto, palabras más, palabras menos, nos quiere decir que un día la Tierra tardará en hacer toda su rotación hasta 25 horas. Pero no es algo para alarmarse pues no es que un día nos levantaremos con una hora más. No es así de rápido.

Lea también: ‘Fiesta Celestial’, el festival vallenato cristiano, abrirá sus acordeones en el Parque de la Vida

Y es que en ciencia cuando se habla de fecha en realidad de habla de escalas geológicas. Para poner en contexto, los científicos estiman que el ritmo medio de alargamiento de la rotación es de alrededor de 1,7 a 1,8 milisegundos por siglo. Teniendo esas cifras en cuenta, la Comisión Europea precisa que al ritmo actual harían falta unos 2 millones de siglos para sumar una hora completa.

Así las cosas, en unos 200 millones de años, a grosso modo, podríamos estar hablando de 25 horas al día. Eso si se mantiene el ritmo actual que podría variar por distintos factores (clima, geología, atmósfera), es decir, hablamos de estimación más no de una fecha exacta.

La tripulación de la misión Crew-13 que irá en septiembre a la EEI

Los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Sergey Teteryatnikov integrarán la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), que tiene previsto despegar en septiembre próximo desde Florida.

Lea también: Joven oriunda de La Guajira muere en accidente de tránsito en Polonia

La agencia espacial estadounidense anunció este jueves la tripulación, y señaló además que el lanzamiento se adelantó un mes, para “no antes de mediados de septiembre”.

La misión, operada junto con SpaceX, estará comandada por Watkins, con Delaney como piloto, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y Teteryatnikov, de Roscosmos, actuarán como especialistas de misión.

Se trata de la decimotercera rotación de tripulación bajo el Programa de Tripulación Comercial, cuyo lanzamiento fue adelantado desde noviembre para aumentar la frecuencia de misiones de larga duración, de unos seis meses, hacia la estación orbital.

Lea también: Fiscalía imputará a la actriz Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad en documento académico

Durante su estancia, los astronautas llevarán a cabo investigaciones científicas y pruebas tecnológicas clave para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, además de generar avances con impacto en la Tierra.

La misión marcará el segundo vuelo espacial de Watkins, quien ya participó en Crew-4 en 2022, y el primero para Delaney, Kutryk y Teteryatnikov. Además, Watkins se convertirá en la primera astronauta de la NASA en viajar dos veces a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX.

Crew-13 se integrará a la Expedición 75 de la EEI, que desde hace más de dos décadas funciona como laboratorio clave para la investigación en microgravedad y el desarrollo de futuras misiones dentro del programa Artemis.

Los cuatro relevarán la Crew-12, integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio, quienes viajaron al laboratorio orbital el pasado 13 de febrero.